Jantar oferecido por Temer a deputados para pedir apoio Ã  proposta que limita os gastos pÃºblicos custou R$ 35,4 mil

Segundo o Palácio do Planalto, o jantar reuniu cerca de 300 convidados, entre deputados da base aliada, ministros e economistas. Parlamentares que foram ao Palácio da Alvorada relataram que no cardápio tinha filé mignon, camarão, arroz, legumes e salada.

Os garçons que circulavam pelos salões da residência oficial do presidente serviram um vinho tinto produzido no Rio Grande do Sul que custa, em média, R$ 100 a garrafa. Além disso, havia uma mesa à disposição dos convidados com café e licores.

Às vésperas da votação do segundo turno da PEC do teto de gastos na Câmara, foi a vez do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), oferecer, em sua residência oficial, um coquetel para pedir votos para a proposta do governo.