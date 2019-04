O governo do Japão anunciou nesta segunda-feira (1º) que a nova era do país se chamará “Reiwa”, termo que, de acordo com o primeiro-ministro Shinzo Abe, descreve a harmonia como símbolo da cultura nacional. A era terá início oficialmente em 1º de maio, quando o príncipe herdeiro Naruhito, de 59 anos, assumirá o trono de seu pai, o imperador Akihito, de 85.