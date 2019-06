Japão doa milhões para ONU atender venezuelanos no Brasil

O governo do Japão financiará quatro agências da Organização das Nações Unidas (ONU) para atender os cidadãos venezuelanos que tenham pedido residência no Brasil ou estejam refugiados. No total, serão doados US$ 3,6 milhões, o que equivale a cerca de R$ 14 milhões, para as instituições: Agência da ONU para Refugiados (Acnur), Agência das Nações Unidas para Migrações (OIM), Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (Opas/OMS) e Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

O embaixador do Japão no Brasil, Akira Yamada, e o coordenador residente das Nações Unidas no país, Niky Fabiancic, assinaram o termo nesta quinta-feira (6), em Brasília. O documento diz que os recursos serão usados para “registro e documentação dos imigrantes, assistência nas comunidades de acolhida, apoio psicossocial, serviços de saúde e proteção de crianças em Roraima, Amazonas e Pará”.

Refugiados

De acordo com controle da Polícia Federal, em 28 meses (de janeiro de 2017 a abril de 2019), o Brasil recebeu cerca de 100 mil pedidos de refúgio de venezuelanos e 70 mil solicitações de residência temporária.