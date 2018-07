Nessa sexta-feira, um dos líderes da seita japonesa Aum Shinri Kyo (“Culto da Verdade Suprema”) foi executado por envolvimento no ataque com gás sarin que matou 13 pessoas no metrô de Tóquio em 1995. Segundo a emissora pública NHK, Shoko Asahara foi o primeiro dos 13 membros do grupo a ser enforcado.

Deixe seu comentário: