As equipes de resgate ainda procuravam nesta quinta (12) sobreviventes entre os escombros após as fortes chuvas que atingiram o Oeste do Japão. Até o momento, 199 pessoas morreram. Esta é a pior catástrofe meteorológica no país desde 1982 e provocou dúvidas sobre a avaliação de riscos ante fenômenos deste tipo no Japão. O governo já prometeu revisar seus protocolos.