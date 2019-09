A empresa responsável por operar a usina nuclear de Fukushima, no Japão, que foi atingido por um tsunami em 2011, terá que descartar água radioativa no Oceano Pacífico, anunciou nesta terça (10) o ministro do Meio Ambiente japonês. Ele não disse quanta água precisaria ser despejada no oceano. A Tokyo Electric já coletou mais de 1 milhão de toneladas de água contaminada.