Japesca participa da Semana Nacional do Pescado

Em sua 16ª edição, A SEMANA NACIONAL DO PESCADO movimentará peixarias, restaurantes, supermercados e feiras de todo o País. O objetivo é fomentar o consumo de peixes e frutos do mar, com foco em saúde, variedade e preços atrativos. A Japesca, tradicional peixaria da Capital no Mercado Público e com cerca de 50 anos de atividades, se integra mais uma vez à iniciativa. A expectativa, segundo o CEO do Grupo, Gabriel Mendo da Cunha, é um acréscimo em vendas no decorrer do evento.

“Estamos percebendo maior interesse das pessoas no consumo de pescados nos últimos anos, ainda que a preferência seja pela carne vermelha no estado, nossas expectativas são boas, pois a Semana Nacional do Pescado chega para movimentar o setor, tornando-o mais lembrado e competitivo no período”, aponta.

