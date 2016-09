Japonês atacado por um urso afasta animal com golpes de caratê

Um japonês que se deparou com um urso negro conseguiu afugentar o animal graças aos seus conhecimentos de caratê, segundo a imprensa nipônica. O homem de 63 anos percava tranquilamente em um rio, em plena montanha, quando foi atacado por um urso de aproximadamente 1,90 metro de altura, explicou.

Ataque.

“O urso era tão forte que me derrubou”, explicou Atsushi Aoki. “Eu me virei e ele me mordeu”, acrescentou mostrando sua perna. Em vez de fugir, o pescador adotou uma posição de ataque, com o punho direito estendido, e atingiu o animal como pôde. O urso saiu correndo. “Disse-me ‘ou eu o mato, ou ele me mata'”, observou Aoki. O pescador voltou ao seu carro e se dirigiu a um hospital em Gunma, no noroeste de Tóquio, apesar dos vários ferimentos sofridos. “Chegou por seus próprios meios ao hospital, sem esquecer sua bota de pesca”, informou um policial.

Recomendações.

No entanto as autoridades japonesas não recomendam as artes marciais em caso de enfrentamento com os ursos selvagens do arquipélago. As recomendações são carregar uma campainha presa à mochila para que o ruído afugente os animais e evitar um contato visual se ficar diante de um urso. Quatro pessoas já morreram neste ano por ataques de ursos no Japão. (AG)

