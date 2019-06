Mulheres sobreviventes de abuso sexual foram às ruas do Japão na noite de terça-feira (11) para pedir reformas na lei do país contra o estupro, que exige provas do uso de violência ou intimidação no crime e de que a vítima era “incapaz de resistir”. Absolvições recentes no país geraram indignação pela lei, que pode tornar impossível provar o estupro em situações em que não há tentativas de defesa.

