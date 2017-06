Jatos militares da Rússia interceptam e ficam a menos de 2 metros de um avião dos Estados Unidos no Norte da Europa

O Ministério da Defesa da Rússia confirmou que caças russos interceptaram dois aviões norte-americanos de reconhecimento que na segunda-feira sobrevoavam o Mar Báltico, no Norte da Europa, em espaço aéreo internacional.

Segundo as autoridades de Moscou, uma das aeronaves dos Estados Unidos se aproximou da esquadrilha com uma manobra “provocatória”. Os jatos, que estavam armados, chegaram a ficar a cerca de 1,5 metro dos aviões de reconhecimento e acabaram “escoltados” até mudarem a sua rota para longe da fronteira russa.

No mesmo dia, representantes do Kremlin haviam alertado que considerariam como alvo militar qualquer avião dos Estados Unidos durante operação na Síria, localizada a 3 mil quilômetros do Mar Báltico.

