Jazz é destaque às margens do Guaíba

A uruguaia Bibi Blue se apresentará com a sua banda Bibi Jazz Band neste domingo no projeto “Jazz na Beira”, na antiga fazenda Butiá, às margens do Guaíba no Parque Itapuã. No repertório, clássicos do jazz das décadas de 1920 a 1940. O show será ao ar livre, a partir das 18h, durante o pôr-do-sol. Ingressos, localização e demais informações estão disponíveis no site www.obutia.com.

Deixe seu comentário: