JBS apaga associaÃ§Ã£o com a marca Friboi nas embalagens de seus produtos

Depois de investir milhões em propagandas com celebridades como Tony Ramos e Roberto Carlos para promover a Friboi, o grupo JBS mudou de estratégia e deixou de imprimir o nome da marca na etiqueta de seus produtos. A linha de itens Do Chef Friboi, que também é fabricada pela JBS, foi distribuída aos supermercados com uma logomarca diferente da original.

A etiqueta das bandejas de carnes com data de fabricação a partir da primeira semana deste mês trazem apenas a marca Do Chef, sem a palavra Friboi, que a acompanha. Estratégia semelhante deve ser aplicada pela JBS na marca Maturatta Friboi. Grandes redes de supermercados já começam a receber novas imagens do produto para divulgação em folhetos de preços, em uma nova versão sem a palavra Friboi.

Procurada, a JBS não confirma se a estratégia de apagar o Friboi das etiquetas é uma tentativa de reagir à crise de imagem que a marca vem sofrendo desde que a notícia da delação dos executivos da empresa na Operação Lava-Jato, em maio, desencadeou uma série de campanhas de boicote e reclamações de consumidores nas redes sociais indignados com as revelações de corrupção.

“A Friboi tem um grande portfólio de marcas, que seguem uma estratégia de canais de distribuição e mercados preferenciais. Todas seguem operando normalmente, conforme seus planejamento de longo prazo”, disse a JBS em nota.

As marcas Do Chef e Maturatta fazem parte de um projeto antigo da companhia, que foi lançado em março deste ano, com o objetivo de segmentar o produto para diferentes públicos e dar um toque gourmet, o que viabiliza a elevação das faixas de preço.

Ao ser lançada, a marca Do Chef Friboi foi apresentada como uma linha de produtos especiais voltados para o mercado de restaurantes. Hoje, no entanto, é levada às prateleiras de supermercados para embalar itens como carne moída de acém, bifes de patinho ou tiras de coxão mole.

A nova discrição para tratar a marca Friboi acontece em um momento de mudanças na comunicação da empresa. Além da suspensão das propagandas de televisão que ostentavam celebridades de altos cachês, após a delação da JBS, a equipe de marketing da empresa perdeu duas executivas que pediram demissão após liderarem o processo de reposicionamento das novas linhas da Friboi. Apesar das ameaças de boicote nas redes sociais, os grandes varejistas ainda não registram evidências de rejeição do consumidor.

O diretor da consultoria especializada Inteligência de Varejo, Olegário Araújo, afirma que o movimento de desembarque ou introdução de uma marca é lento. “Primeiro, a empresa reduz preços para acabar com o estoque. Depois, direciona a verba da propaganda para as ações no ponto de venda, como promoções”, diz Araújo. (Folhapress)

