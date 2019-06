Jean Pyerre marca contra o Botafogo e garante tranquilidade ao Grêmio no recesso do Brasileirão

O Grêmio venceu o Botafogo pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, na noite desta quinta-feira (12). O duelo aconteceu no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. Após um jogo difícil, Jean Pyerre marcou para o Tricolor no segundo tempo e garantiu a reação da equipe no campeonato, antes da parada para a Copa América.

O jogo começou com dois desfalques de última hora para o time gaúcho: Pedro Geromel e Maicon sentiram problemas musculares no vestiário e ficaram no banco de reservas. Michel e Thaciano foram as escolhas de Renato Portaluppi para começar a partida. Já o Botafogo jogou com o mesmo time que venceu o CSA no último domingo (9).

O primeiro tempo foi equilibrado. O Grêmio demonstrava a dificuldade de jogar com desfalques importantes e não conseguia acertar o gol de Cavalieri. O atacante tricolor Diego Tardelli apostava mais nas jogadas pelos lados e Juninho Capixaba apoiava e aparecia com frequência nas costas do adversário.

O Botafogo sofreu um pouco no início, mas cresceu na partida, tendo sua primeira finalização de João Paulo com quase 30 minutos de bola rolando. Antes de terminar o primeiro tempo já tinha jogador do Grêmio em aquecimento, mostrando que Portaluppi não estava feliz com o empate e o desempenho, pretendendo mudar a equipe.

Porém, na etapa complementar, os times voltaram iguais. Ambos seguiam atacando, mas o placar continuava o mesmo. As substituições começaram na metade do segundo tempo: Rodriguez sentiu e deixou o campo para a entrada de Darlan. Assim, Rômulo e Michel formaram a zaga gremista. O primeiro cartão foi apresentado pelo árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza: Thaciano levou amarelo.

Eduardo Barroca decidiu mexer e colocou Yuri no lugar de João Paulo e Lucas Campos no de Luiz Fernando. Renato também fez substituições: Pepê entrou e Tardelli saiu; além de Vizeu que deu lugar a André. Mas, mesmo com as mudanças nas peças, o jogo estava longe de ser bonito. A última alteração do Botafogo na busca pela vitória foi com a saída de Erick e entrada de Lucas Barros. Mas foi o time visitante que conseguiu alcançar o gol.

Faltando 10 minutos para o fim do confronto em campo, o árbitro marcou uma falta para o Grêmio. Jean Pyerre ajeitou e encarou a barreira. A bola encobriu os marcadores e foi no canto direito da rede. Não deu para Cavalieri. Gol do Tricolor.

André e Yuri levaram amarelos nos últimos minutos de partida. Jean Pyerre seguiu mostrando qualidade nas jogadas e tentando fazer o segundo. No entanto, foi o Botafogo quem assustou. Yuri chutou no canto direito e fez Paulo Victor trabalhar. Mas ele defendeu e garantiu a vitória tricolor.

