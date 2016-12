Jennifer Aniston admite já ter tido relações íntimas com um piloto de avião dentro de sua cabine em pleno voo

Jennifer Aniston esbanjou sinceridade (ou seria tudo parte da brincadeira?) ao participar do talk-show de Ellen DeGeneres. Durante o programa, a apresentadora e a atriz brincaram de “Never Have I Ever”, conhecido como “Eu Nunca” no Brasil, e surpreenderam a plateia com algumas respostas.

Durante o jogo, Jennifer e Ellen admitiram fazer parte do “Mile High Club”, que nada mais é do que um termo para caracterizar as pessoas que já fizeram sexo dentro de um avião nas alturas. A atriz foi ainda mais longe e admitiu que aderiu ao clube na cabine do avião e com um piloto.

