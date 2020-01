Celebridades Jennifer Aniston e Brad Pitt se reencontram em premiação nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

Jennifer e Pitt foram premiados no SAG Awards e se cumprimentaram nos bastidores do evento. (Foto: Reprodução)

Separados há 15 anos, Jennifer Aniston e Brad Pitt se reencontraram na noite de domingo (19), durante a edição 2020 do SAG Awards, prêmio concedido pelo Sindicato dos Atores dos Estados Unidos, e um dos principais termômetros para o Oscar.

Fotos publicadas no Twitter, que mostram o ex-casal em um clima amistoso, levaram os internautas à loucura nas redes sociais.

Os dois atores foram premiados nas respectivas categorias em que foram indicados. Brad Pitt levou o prêmio de melhor ator coadjuvante em filme por seu trabalho em Era Uma Vez em… Hollywood, de Quentin Tarantino. No discurso, ele brincou sobre acrescentar o feito em seu perfil no Tinder.

Jennifer venceu na categoria de melhor atriz em série dramática por seu papel em The Morning Show, do novo serviço de streaming Apple+. No fim do seu discurso, ela ainda elogiou seu amigo de longa data Adam Sandler, segundo as críticas “esnobado” pela Academia, afirmando que ele é “extraordinário e sua mágica é real”.

As duas categorias foram apresentadas em sequência ia uma da outra. Logo, quando Jennifer foi anunciada ganhadora, Brad tratou de assistir tudo nos bastidores, além de esperar a ex por ali, para parabenizá-la. Um flagrante publicado pelo The Hollywood Reporter mostra o ator assistindo a Aniston receber o seu prêmio paradinho, em frente de uma TV nos bastidores. Dá até pra ver um sorrisinho dele com o entusiasmo da ex.

Casados entre 2000 e 2005, tiveram um divórcio com ampla repercussão pelo fato de, pouco depois, Pitt aparecer com a atriz Angelina Jolie, de quem se separou há quase quatro anos.

Não foram divulgados vídeos do momento do reencontro nos bastidores entre Brad e Jennifer, mas mesmo assim, a situação dividiu a web entre adoradores do casal, e aqueles que ainda não perdoaram Brad por suas atitudes com a loira.

“A Jennifer Aniston aplaudindo durante o discurso do Brad Pitt no SAG, quando ele disse: ‘Um cara que tá chapado, tira a camisa e não se dá bem com a mulher?! Foi um esforço e tanto!'”, escreveu um internauta.

“Eu nunca superei o término de Brad Pitt e Jennifer Aniston, aí eles me fazem isso! É errado ainda shippar?”, indagou outro.

“Eu vendo as fotos do Brad Pitt com a Jennifer Aniston no SAG Awards”, escreveu uma outra, junto de uma foto do personagem Ross, da série Friends, dizendo “Estou bem”.

“Vejam. Se eu consegui fazer com que o My Chemical Romance e os Jonas Brothers voltassem, eu com certeza consigo fazer o Brad Pitt e a Jennifer Aniston voltarem. 2020 é o ano. Eu vou fazer isso acontecer”, disse Mark Hoppus, baixista da banda Blink-182.

“Eu devo ser mais ressentida com o Brad Pitt hoje em dia do que a própria Jennifer Aniston”, disse outro perfil no Twitter.

“Foi doce”

Jennifer Aniston não tá nem aí para os boatos que possam surgir sobre sua relação com Brad Pitt. Em entrevista ao ExtraTV, a atriz comentou sobre o reencontro com o ex-marido, que aconteceu nos bastidores do SAG Awards.

Sem hesitar, Jennifer explicou como se sentiu ao saber que Brad estava assistindo seu discurso e esperando por ela, para parabenizá-la, nos bastidores. “Foi tão doce! Todos nós crescemos juntos, de verdade. E sinto que essa é uma noite muito divertida, na qual celebramos e enaltecemos uns aos outros, para que continuemos trabalhando”, afirmou.

Ela ainda revelou um trechinho de sua conversa com o galã. “Não que sejam tempos sombrios, mas nós não temos muita vida (social), então é legal poder sair, colocar um vestido bonito e celebrar seus amigos e o trabalho deles, inspirando uns aos outros a continuar! E como ele [Brad] disse: ‘De volta ao trabalho amanhã!’”.

