Jennifer Aniston ligou para o ex e pediu que ele a seguisse no Instagram

Uma das primeiras pessoas seguidas por Jennifer Aniston no Instagram foi seu ex-marido, Justin Theroux. No entanto, parece que a atriz teve algum trabalho para ser seguida de volta por ele. Em entrevista ao Entertainment Tonight, o ator revelou que ela chegou a ligar para ele e perguntar por quê ele ainda não havia a seguido na rede social.

“Ela me mandou mensagem. Ela disse ‘você não me seguiu’, e eu falei ‘é claro que eu te segui!’. E ela ‘Não, você não seguiu!’”, contou o ator, aos risos. Então ele percebeu que, na verdade, foi uma das pessoas afetadas pela queda do perfil de Aniston devido a alta quantidade de acessos.

“Eu percebi que eu era uma das pessoas que havia caído no erro. Então, depois eu segui e comentei…”, disse. Jen, que deve voltar à televisão em breve com salário milionário em série que protagoniza ao lado de Reese Witherspoon, criou seu perfil no Instagram há pouco mais de uma semana e quebrou a internet. O perfil da atriz chegou a ficar fora do ar e alguns usuários da rede enfrentaram dificuldades para segui-la pelo alto número de acessos na página.

Theroux e Aniston começaram o relacionamento em 2011, ficando noivos no ano seguinte, Os dois oficializaram o casório em 2015 e anunciaram a separação em fevereiro de 2018, com um comunicado oficial nas redes, ressaltando que gostariam de evitar especulação e fofocas da imprensa.

“Qualquer outra coisa que saia na imprensa sobre nós que não saia diretamente de nós, é uma narrativa fictícia de outra pessoa. Acima de tudo, estamos dispostos a manter o respeito e amor profundos que temos um pelo outro”, disseram.

Recorde

Sua primeira publicação, uma sele junto dos colegas de elenco de “Friends” bombou e fez com que ela se tornasse a pessoa mais rápida a atingir um milhão seguidores no Insta, com 5 horas e 16 minutos, ultrapassando a conta conjunta do príncipe Harry e Meghan Markle em 29 minutos.

No dia seguinte do ocorrido (16), a musa participou do programa do Jimmy Kimmel e falou justamente sobre o recorde. “Sim, [eu passei] a realeza!”, reagiu a atriz, chocada. “Eu era a pessoa mais relutante para me juntar ao Instagram. É meio louco”, armou ela.

O apresentador, então, perguntou por que ela decidiu se juntar ao time das redes sociais agora e Aniston foi bem sincera: “Não sei! Eu tô cansada de… você sabe, as coisas às quais você resiste, persistem. Então eu falei ‘Ei, vamos apenas fazer isso’”. Jennifer acrescentou que não teve muito tempo para ficar olhando o feed dos outros, mas que está focada em criar um bom conteúdo para seus seguidores.

E ela está mandando bem! Logo após “quebrar” o Insta com o recorde, ela fez um vídeo literalmente quebrando o celular… de brincadeirinha, claro. Na legenda, ela entrou na onda: “Eu juro que não tive a intenção de quebrá-lo… Obrigada a todos pelas boas-vindas”.