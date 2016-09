Jennifer Aniston não se surpreendeu com separação de Brad Pitt

Jennifer Aniston sabia que o casamento de Brad Pitt e Angelina Jolie estava predestinado ao fracasso. “Jennifer sempre soube que esse dia ia chegar”, disse um amigo da atriz ao Page Six.

No dia seguinte a separação de “Brangelina”, o jornal americano “The New York Post” usou uma foto de Aniston aos risos para ilustrar a capa da edição. Não entendeu a referência? Vamos explicar: Quando Brad Pitt se divorciou da intérprete da Rachel, de “Friends”, sua colega de elenco em “Sr. e Sra. Smith” foi apontada como pivô da separação.

“Todos os amigos de Jen sempre souberam que Angelina era uma grande manipuladora”, disse a fonte. “Mas presumimos que o fim do relacionamento seria Angelina deixando Brad por outra pessoa”. Após a notícia do término do casamento, boatos sobre o motivo do divórcio começaram a surgir na imprensa. A atriz Marion Cotillard foi apontada como o novo affair do ator, já de acordo com o site “TMZ”, o fim teria chegado por conta do vício de Brad em drogas e álcool.

Apesar do divórcio ter virado assunto nas redes sociais, a fonte disse ao site que Aniston não está “se divertindo” com o ex. “Ela ainda se importa com Brad e deseja tudo de bom a ele. Ela seguiu em frente e está muito feliz com o próprio casamento”, completou.

