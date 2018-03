Jennifer Lawrence e Jodie Foster entregarão o Oscar de Melhor Atriz

Jennifer Lawrence e Jodie Foster foram as escolhas da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood para entregar o Oscar da categoria de Melhor Atriz. Elas substituirão Casey Affleck, vencedor da estatueta de melhor ator do ano passado, por sua atuação em Manchester à Beira Mar, que teve sua reputação manchada por acusações de assédio sexual. Para evitar polêmicas, Affleck anunciou em janeiro que não participaria da maior festa da indústria do cinema.

Neste 2018 já marcado pelo empoderamento feminino, derrocada de velhos dogmas e fortes iniciativas contra assédio e abusos, não faria qualquer sentido a presença do irmão do também ator Ben Affleck no palco do Teatro Dolby e, segundo a Variety , a solução da Academia será justamente pela via feminina. Jennifer Lawrence e Jodie Foster deverão apresentar a categoria melhor atriz na noite de domingo. Juntas elas têm oito indicações e três vitórias, duas de Foster (Acusados e O Silêncio dos Inocentes) e uma de Lawrence (O Lado Bom da Vida).

A recusa de Affleck é um dos muitos efeitos do Mee Too e Time’s Up, movimentos criados para denunciar casos de assédios sexuais e reinvindicar direitos iguais para as mulheres. O ponto de partida dessa bandeira foi a enxurrada de acusações a Harvey Weinstein, presidente da companhia de cinema Miramax, que tinha por hábito assediar – e em alguns casos até estuprar – atrizes dos filmes que produzia. O escândalo veio à tona em outubro do ano passado e atingiu diversas celebridades do mundo do entretenimento.

O delito de Affleck, que ganhou o Oscar de melhor ator, teria acontecido em 2010 durante as filmagens do documentário Eu Ainda Estou Aqui. Embora o caso tenha sido resolvido com um acordo dele com a produtora Amanda White e a fotógrafa Magdalena Gorka, seu prestígio junto à comunidade de Hollywood caiu consideravelmente.

Como se esperava, há um quê de político na indicação de Jodie e Jennifer para a entrega do Oscar de uma das categorias mais importantes da premiação: ambas são famosas pelo seu ativismo e por sua defesa das minorias. Jennifer, inclusive, revelou que irá se afastar temporariamente do cinema para se dedicar a uma organização que incentiva os jovens a se engajarem politicamente.

Mudanças

Interrompendo de vez a regra recente do melhor ator entregando melhor atriz e vice-versa, ao que parece Emma Stone tampouco terá a missão de apresentar a categoria de atuação masculina, sendo substituída por Jane Fonda e Helen Mirren – outra dupla com três Oscars e um total de onze nomeações, a maioria de Fonda.

Premiada por La La Land, Emma, no entanto, ainda terá a honra de subir novamente ao palco da festa, afinal consta na lista de apresentadores confirmados pela Academia ao lado de Viola Davis, Mahershala Ali, Emily Blunt, Chadwick Boseman, Sandra Bullock, Laura Dern, Gal Gadot, Lupita Nyong’o, Tom Holland, Daniela Vega, Nicole Kidman e outros.

Conduzida por Jimmy Kimmel, a cerimônia deverá ter também o retorno de Faye Dunaway e Warren Beatty no grande momento da noite, anunciando o vencedor de melhor filme, desta vez sem troca de envelopes.

