Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

A cantora admitiu a vontade de se despedir de Hollywood e ficar longe dos holofotes Foto: Reprodução A cantora admitiu a vontade de se despedir de Hollywood e ficar longe dos holofotes (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Jennifer Lopez revelou que deseja deixar os Estados Unidos para viver em um outro local do mundo. Entre as opções da estrela pop está uma “pequena cidade na Itália”.

A cantora admitiu a vontade de se despedir de Hollywood e ficar longe dos holofotes em uma entrevista à revista norte-americana Vanity Fair, que foi divulgada na quarta-feira (15).

“Eu gostaria de morar em um lugar fora dos Estados Unidos, em uma pequena cidade na Itália ou do outro lado mundo, em Bali [Indonésia]. Gostaria de começar outra vida um pouco mais simples e orgânica, onde eu consiga andar de bicicleta, comprar pão, colocá-lo na minha cesta e depois passar geleia nele”, disse Lopez.

A estrela norte-americana, que completou recentemente 50 anos de idade, também disse que sonha em se sentar em uma cadeira de balanço para admirar uma “bela vista de oliveira ou carvalho”.

“Sentar em uma cadeira de balanço com uma bela vista de oliveira ou carvalho e eu poder sentir o cheiro. Eu tenho fantasias assim”, contou a atriz. Ao lado da colombiana Shakira, Lopez será uma das atrações do show do intervalo da edição de 2020 do Super Bowl, que será no dia 2 de fevereiro.

