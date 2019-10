Jennifer Lopez é processada por publicar foto do noivo

Jennifer Lopez está sendo processada por infringir as leis de direitos autorais por uma foto compartilhada em seu perfil no Instagram, de acordo com portal E!. O clique, de novembro de 2017, mostra a cantora com o noivo Alex Rodriguez, durante um passeio em Nova York, nos Estados Unidos.

Ainda segundo o canal E!, o processo foi movido por uma agência de notícias e fotos, que alega que é dona e única detentora de direitos da imagem postada por JLo na rede social. A empresa pede indenização de 150 mil dólares, algo em torno de R$ 615 mil, e uma restrição legal para impedir casal de publicar fotos de seus fotógrafos.

A agência afirmou ainda que Lopez recebeu uma carta no dia 12 de dezembro do mesmo ano sendo notificada do “uso não autorizado da foto”, que “ameaçaria a existência do futuro do mercado da fotografia”.

Lopez também está em foco desde que foi anunciado que ela, junto à cantora Shakira, 42 anos, seriam a atração principal do Super Bowl 2020, a grande final da NFL (National Football League). O confronto final da liga norte-americana está marcado para acontecer no dia 2 de fevereiro de 2020.

O show de intervalo do Super Bowl é um dos eventos de entretenimento de maior destaque dos Estados Unidos, atraindo dezenas de milhões de telespectadores. Em anos anteriores, Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry, Madonna, Bruce Springsteen e Prince já lideraram a apresentação.

Em 2018, o show de intervalo de Justin Timberlake foi assistido por 103 milhões de telespectadores, o maior público de qualquer evento televisivo da história dos Estados Unidos.

Nova comédia romântica

Jennifer Lopez e Maluma combinam como par romântico? É o que vamos descobrir na comédia romântica “Marry Me” (“Case Comigo”, em tradução não-oficial), cujas gravações já começaram e tiveram algumas imagens expostas. Os dois serão um casal neste filme, que é descrito como uma mistura de “Notting Hill” e “Nasce uma Estrela”, e contará a história de uma estrela pop que foi abandonada pelo noivo no dia do casamento, que ocorreria no Madison Square Garden.

A protagonista, então se casa com um homem anônimo que encontrou por acaso na rua – até descobrir que, na verdade, eles combinam mais do que pensavam. Resta saber se J-Lo e Maluma terão química suficiente para fazer jus ao romance da sinopse.

Deixe seu comentário: