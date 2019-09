Jennifer Lopez quebra tudo na semana de moda de Milão com vestido icônico

A cantora e atriz americana Jennifer López causou sensação nesta sexta-feira (20) na passarela da Semana de Moda de Milão ao desfilar para a Versace, uma surpresa no encerramento do evento, que teve como inspiração a selva amazônica na passarela da marca Marni.

Com uma nova versão do icônico vestido de seda verde decotado que fez sucesso na cerimônia do Grammy do ano 2000, JLo demostrou seu poder para uma audiência que chegou à beira da histeria. Foi um segredo guardado a sete chaves, que só começou a ser revelado quando a música da cantora tocou durante o desfile.

Antes, as famosas modelos Gigi e Bella Hadid, além de Kaia Gerber, desfilaram o mais puro estilo Versace dos anos 2000, com vestidos curtos e muito justos, lantejoulas e atitude sexy e decidida. A cantora postou um vídeo do desfile e escreveu: “Então isso aconteceu”.

Nas redes sociais, as pessoas compararam as duas fotos de JLo e comentaram como a cantora continua bonita. “Essa mulher melhora com a idade, que bela”, escreveu uma internauta. “Icônica”, disse outra.

Amazônia em foco

O evento de Milão mostrou também seu lado engajado com uma viagem ao Brasil em defesa da Amazônia, fonte de inspiração do intelectual e excêntrico estilista Francesco Risso, da Marni, que brincou com folhas de bananeira, flores e a exuberância tropical.

“Assim nasceu o projeto, em uma viagem que infelizmente terminou com os trágicos incêndios da floresta amazônica”, disse o estilista no final de seu desfile. “Estava comovido e queria falar sobre a urgência de proteger a natureza”, disse. Como uma mensagem a favor do resgate da floresta, a famosa marca reproduziu no desfile a selva, com árvores feitas de papelão e garrafas plásticas recicladas.

Os looks são feitos de algodão orgânico com tafetá de tecido reciclado. A energia da cor, um elemento forte nas coleções da Marni, é transmitida através de estampas quadriculadas, manchas e flores estilizadas, como pinturas abstratas realizadas por Risso e seus artistas. “Na realidade pintamos enquanto estávamos nus por semanas”, confessou o estilista.

Outra polêmica

Tom Hanks protagonizou uma cena que viralizou pela internet na semana passada. O ator, ao encontrar e cumprimentar Jennifer Lopez em um evento, acabou limpando o rosto rapidamente após receber um beijo da cantora.

Os artistas se encontraram na festa organizada pela revista Variety, que aconteceu após o Festival Internacional de Cinema de Toronto. Jennifer Lopez estava na ocasião para representar o novo filme do qual integra o elenco, Hustlers, enquanto Tom Hanks adentrou ao local para falar sobre o seu último projeto, “A Beautiful Day in the Neighborhood”.

O momento controverso aconteceu enquanto JLo posava para as fotos no backdrop do evento. O astro, ao se aproximar da cantora, ainda brincou: “Olha, não estou usando batom. Posso chegar até aí?”, disse ele, se referindo ao time de mulheres que estava no local com a cantora: Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer e a diretora do longa, Lorena Scafaria.

