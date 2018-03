Jennifer Lopez relatou que sofreu assédio sexual no início da sua carreira: “um diretor pediu para eu tirar minha blusa e mostrar meus seios”

Jennifer Lopez falou sobre suas experiências com assédio sexual na indústria cinematográfica em entrevista para a revista Harper’s Bazaar. A cantora e atriz afirmou que foi assediada por um diretor quando começava sua carreira em Hollywood. Na ocasião, um realizador que a artista não menciona pelo nome solicitou que ela trocasse de roupa na sua frente e mostrasse os seios para ele.

“Eu nunca fui abusada da mesma forma que algumas mulheres foram. Mas um diretor pediu para eu tirar a minha blusa e mostrar os meus seios. Sim, aconteceu. Mas eu fiz isso? Não, eu não fiz”, revelou a atriz, que recentemente esteve no Porto Rico (onde nasceram seus pais) para discursar em favor do movimento Time’s Up, que visa oferecer suporte para mulheres vítimas de assédio.

Lopez conta que foi difícil confrontar o diretor que lhe pediu para ficar seminua, pois ela era jovem e estava em seus primeiros anos como atriz de cinema. “Eu fiquei horrorizada quando o respondi. Meu coração batia tão forte que parecia que iria sair pelo meu peito. Eu pensei: ‘O que eu fiz? Este homem está me contratando! Era um dos meus primeiros filmes”, relatou. “Na minha mente eu sabia que aquilo não era correto. Tudo poderia ter acontecido para mim. Mas eu penso que o Bronx que existe dentro de mim falou, ‘Não, a gente não vai fazer isso’.”

Lopez tem um projeto ainda inédito, a comédia romântica Second Act, estrelada por Milo Ventimiglia e Vanessa Hudgens. Como cantora, a artista prepara o álbum Por Primera Vez, que terá apenas canções em espanhol, incluindo os singles “Ni Tú Ni Yo” e “Amor, Amor, Amor”.

