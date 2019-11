Jennifer Lopez relembra assédio de diretor que pediu para ver seus seios

Em nova edição da revista “Hollywood Reporter”, Jennifer Lopez conversou com Scarlett Johansson sobre o assédio que sofreu de um diretor de cinema, cujo nome ela não revela. A revista, que dedicou espaço a conversas sobre representação feminina na indústria cinematográfica, transcreveu o diálogo entre as duas, que pode ser lido abaixo.

Scarlett: “Jennifer, você já falou antes de um diretor que quis tirar sua blusa antes de filmar uma cena.”

J.Lo: “Um diretor, numa prova de figurino, pediu para eu tirar a blusa”.

Scarlett: “Para ver o quê?”

J.Lo: “Porque eu estava para fazer uma cena de nu.”

Scarlett: “Ele queria ver seus seios?”

J.Lo: “Ele queria ver meus seios. E eu: ‘nós não estamos no set'”.

Scarlett:”Que louco”.

J.Lo: “Bem, ele era louco…”

Scarlett: “Meu deus, quem era? Quero saber”.

J.Lo: “E eu disse que não, me defendi. Mas foi tão engraçado porque me lembro de estar em pânico no momento. E, a propósito, havia uma figurinista na sala comigo. Então havia outra mulher na sala, ele diz isso e eu disse que não. Felizmente, um pouco do Bronx (bairro de Nova York onde ela foi criada) apareceu, e eu fiquei tipo: “Eu não tenho que mostrar. No set, você os vê.”

Outra gravidez

Recentemente, J-Lo admitiu que quer engravidar de novo. Em uma entrevista ao site norte-americano Extra TV e reproduzido pelo Latin Times, a cantora disse que seus lhos adorariam ter outro irmão ou irmã.

Alex Rodriguez, seu noivo, tem dois filhos com a ex-mulher Cynthia Scurtis. Natasha tem 14 anos e Ella tem 11 anos. Lopez afirmou que seus filhos adoram ter os filhos de seu noivo em casa e consideram que ela tem “duas irmãs extras”.

“Nós realmente formamos uma família mista e acho que todos ficaríamos emocionados”, assegurou Lopez.

Os filhos são uma grande parte do relacionamento do casal. Lopez e Rodriguez recentemente fizeram uma festa de noivado, e as crianças também estavam envolvidas.

Uma fonte do site disse que as crianças também terão papel importante no casamento. De acordo com a pessoa ouvida, o relacionamento é forte porque todos se uniram em família.

Não só os noivos, mas as crianças também desejam que o casamento saia logo. E agora, desejam também uma gravidez de Jennifer Lopez