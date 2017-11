Jeverton Lima autografa o livro de poesia A Casa das Mil Janelas, dia 11, às 18h30min

Jeverton Lima autografa seu novo livro de poesia na 63ª Feira do Livro de Porto Alegre no dia 11 de novembro, às 18h30, na Praça de Autógrafos. A casa das mil janelas (AGE Editora, 2017, 206 páginas) tem várias camadas, como a imagem da cebola cristalina e brilhante que acreditam seja o próprio desenho do universo. Numa das camadas estão as histórias, os enigmas que deverão ser desvendados a cada página, num jogo de realidade e sonho. Noutra, estão as tramas, os lugares exóticos, as aventuras, a metafísica, o mundo.

O escritor Alcy Cheuiche no texto de apresentação comenta: “Depois do livro Os Olhos do Mundo, obra filtrada por uma luz cor de ouro, Jeverton Lima retorna com A Casa das Mil Janelas, assim como se quisesse continuar conosco uma conversa interrompida. O conto que dá título ao livro é um dos melhores que li nos últimos tempos. Tão bom, que me lembrei de uma conversa de Hemingway com o jornalista Hotchner, o único com quem falou seriamente de seu processo criativo: na realidade, eu sou um contista. Todos os meus romances nasceram como contos que foram aumentando de tamanho à medida que os escrevia. Pois, para mim, A Casa das Mil Janelas é o embrião de um romance, para o qual até ofereço o título: A Milésima Primeira Janela.

Quanto aos versos, como frutos de uma mesma árvore, todos têm a seiva da poesia, mas alguns são mais saborosos, pelo menos para o meu paladar. E como estou escrevendo como leitor, nada me impede de reproduzir o que mais me tocou: O futuro: Retalho de versos, costura afoita e desgrenhada, de sentimentos espantalhos.

Até porque espantalho, para mim, sempre foi sinônimo de escritor… E se lhe vier a pergunta: A quem espantamos? Abra uma das janelas deste livro, e saberá.”

Jeverton Lima é um escritor gaúcho radicado em São Leopoldo. É autor do livro Os Olhos do Mundo, obra de ficção publicada em 2016 pela Editora AGE, que figurou entre os mais vendidos na avaliação realizada pelo site Publishnews em todo o Brasil. Colabora semanalmente para o jornal Vale do Sinos, escrevendo contos e crônicas, algumas delas presentes neste livro. Casado com Josiane Lima, é pai de duas filhas, Isadora e Helena. Começou a escrever muito cedo, tendo participado na juventude de diversos prêmios de literatura. Foi vencedor do Prêmio Liberato Salzano Vieira da Cunha de Literatura em 1991, na categoria Conto, tendo ainda assinado vários artigos para a revista Palavra como Vida, do Curso de Letras da Unisinos, na década de 90.

