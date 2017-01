Uma jiboia de dois metros de comprimento foi encontrada no forro de uma escola em Parintins, município a 369 km de distância de Manaus, nesta terça-feira (3).

O resgate do animal foi feito pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com informações da Rede Amazônica, professores da escola relataram terem ouvido barulho vindo do forro.

O animal foi devolvido à natureza em uma área próxima ao aeroporto do município.

