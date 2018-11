Uma jiboia foi capturada pela Defesa Civil, no fim da manhã desta sexta-feira (2), Dia de Finados, no Cemitério Municipal de Loanda, no Noroeste do Paraná. Não houve feridos. Segundo o bombeiro civil Cícero Lima, pessoas que visitavam o cemitério, que fica no bairro Alto da Glória, ligaram para a Defesa Civil por volta das 11h40min informando sobre a ocorrência.