Jihadista mataram mais de 13 mil

Os jihadistas cometeram 1.459 atentados em 42 países durante 2017, sobretudo no Iraque, Afeganistão, na Nigéria, Somália e Síria, com o resultado de 13.634 mortos – a metade de vítimas civis –, informou nesta quarta-feira o Observatório Internacional de Estudos sobre Terrorismo, com sede na Espanha. Dois de cada três mortos são dos cinco países citados (10.583).

