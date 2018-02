O ator Jim Carrey publicou nesta terça-feira (6) uma campanha contra o Facebook. A alegação é que a empresa criada por Mark Zuckerberg “lucrou com a interferência russa” nas eleições de 2016 nos Estados Unidos e “ainda não está agindo o bastante para acabar com isso”. O ator diz que irá apagar sua página na rede social e vender as ações que têm da empresa por abaixo do valor.

Deixe seu comentário: