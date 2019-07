Jipes elétricos usados na Lua custaram 140 milhões de reais e hoje são lixo espacial

Às vésperas do aniversário de 50 anos da primeira missão tripulada do homem à Lua, que será comemorado no próximo dia 21, três jipes elétricos repousam há décadas sobre a superfície do satélite natural. Os veículos da Nasa, a agência espacial norte-americana, foram utilizados nos voos Apollo 15, em julho de 1971, Apollo 16, em abril de 1972, e Apollo 17, que encerrou em dezembro de 1972 a série de 12 visitas de astronautas ao solo lunar.

Segundo a Nasa, ao todo foram construídos quatro jipes, por meio de contrato com a Boeing e a Delco, com custo estimado de US$ 38 milhões, bastante alto para a época – no câmbio atual, esse valor corresponde a R$ 142,5 milhões, aproximadamente. O quarto “rover” foi utilizado para fornecer peças sobressalentes necessárias à manutenção do trio.

Os jipes foram desenvolvidos para rodar no vácuo espacial e para lidar com a baixa gravidade da Lua, estendendo o alcance das atividades científicas na superfície do satélite – especialmente no que se refere à coleta de amostras por astronautas para posterior análise, no retorno à Terra.

De acordo com a Nasa, cada jipe ou “rover” lunar pesa 210 quilos e tem capacidade para transportar 490 quilos de carga. Eles são bem compactos: contam com dois assentos dobráveis e seu chassi de alumínio, também dobrável, mede apenas 3,1 metros de comprimento. Os pneus, com 23 centímetros de diâmetro, trazem pneus com trama revestida de zinco.

O interessante é que cada par de rodas podia ser movido em sentidos opostos, para melhor manobrabilidade, quando os veículos estavam ativos. Por outro lado, a tração era integral – um motor elétrico com apenas 0,25 cv de potência e capaz de girar a 10.000 rpm foi instalado em cada roda. A autonomia, entretanto, era bem reduzida: cada jipe trazia duas baterias de 36 volts e capacidade de modestos 121 amperes/hora, não recarregáveis. A velocidade também era bastante limitada.

Para se ter uma ideia, o jipe com maior quilometragem registrada foi o utilizado na derradeira missão Apollo 17: ele precisou de quatro horas e 26 minutos para rodar 35,9 km. O “rover” foi conduzido pelos astronautas Gene Cernan e Harrison Schmitt.

Patrimônio

Os três rovers, seis bandeiras americanas, dezenas de sondas, ferramentas, câmeras e resíduos são alguns objetos das centenas de unidades que estão espalhadas pela Lua. Vários especialistas querem inscrevê-los em um “patrimônio lunar da Humanidade”.

Os itens não estão restritos às missões Apollo: os primeiros datam de 13 de setembro de 1959, quando a sonda soviética Lua 2 caiu no Mar da Chuva. Segundo a organização For All Moonkind, pelo menos 167 toneladas de material permanecem no satélite terrestre.

