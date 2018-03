JM Ferragem é a nova loja do Pop Center

Um espaço de 40 m² localizado ao lado dos terminais eletrônicos abriga o novo empreendimento a se instalar no Pop Center. A JM Ferragem abriu as portas neste mês oferecendo materiais elétricos e hidráulicos, além de ferramentas em geral.

Marciana Moreira, gerente da loja, afirma que estar no Pop Center é uma grande oportunidade de negócios. “A loja abriu recentemente, mas apostamos que vamos melhorar o nosso faturamento e estamos contando que tudo dê certo”.

A ferragem emprega dois funcionários, mas pretende aumentar o número de colaboradores em breve. Única empresa do ramo no centro popular de compras, a JM está com ofertas de inauguração para todo o mês de março, buscando atrair os clientes que circulam pelo local.

Deixe seu comentário: