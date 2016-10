Jô Soares convidou Silvio Santos para a última entrevista, mas o dono do SBT disse não

A dois meses do fim de seu programa na Globo, Jô Soares ainda não definiu quem será o último entrevistado. O sonho de contar com Silvio Santos foi deixado de lado depois que o apresentador recebeu mais um “não”.

Em conversa por telefone com o dono do SBT, Jô ouviu mais uma vez de Silvio a história de que uma cigana o teria advertido a não dar entrevistas, sob o risco de morrer no dia seguinte. “Eu já tinha decidido parar de insistir, mas o Willen [van Weerelt] falou: ‘Por que não tentar de novo?’. Então, liguei”, disse Jô.

Jô ressaltou que o seu destino após o fim desta temporada ainda não está decidido. Ele nega ter acertado qualquer compromisso para 2017 e diz que ainda tem uma última conversa agendada com a Globo.

