Jô Soares recusa vaga no “Jornal da Globo”: “Não preciso”

Prestes a encerrar a última temporada de seu talk show na Globo, Jô Soares receberia a oferta de comandar um quadro no “Jornal da Globo” a partir de 2017. O apresentador, no entanto, encara a possibilidade de maneira negativa e adiantou que não toparia a vaga.

“Não vou aceitar jamais andar para trás. Eu fiz o ‘Jornal da Globo’ há milênios. Eu não tenho o menor interesse em fazer, não preciso fazer, não quero e não vou”, disse ao “Notícias da TV”.

E acrescentou, relembrando seu passado na comédia: “Provavelmente é uma proposta que vão me fazer e vou dizer não, obrigado. Se eu fizer ‘Jornal da Globo’, daqui a pouco vou ter que fazer o ‘Família Trapo'”.

Rumores indicam que, além da vaga no noticiário noturno, o veterano também estaria negociando com canais de TV por assinatura. No entanto, ele só confirmou que deve conversar mesmo com a atual casa no próximo mês.

“Não querem que eu saia da Globo. Vou ter uma conversa no começo do mês de outubro”, indicou ele, que pode fechar uma atração semanal com algum canal do grupo.

