Jô Soares veta participação de Pedro Bial em seu último programa

A Globo planejou promover um encontro entre Jô Soares e seu substituto nas madrugadas da emissora, Pedro Bial, para encerrar o ciclo do “Programa do Jô” na TV. Contudo, o veterano não teria aprovado a ideia.

O plano era colocar o ex-apresentador do “Big Brother Brasil’ para ser o último entrevistado do talk show, como se fosse uma espécie de “passagem de bastão” para o novo “dono” do horário.

Entretanto, segundo o jornal “Extra”, o humorista não teria concordado com a proposta, pois não está nada confortável com a decisão do canal carioca de tirar sua atração do ar.

Quanto a Bial, o apresentador passou por uma cirurgia no coração recentemente e deverá receber alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, apenas na próxima semana.

O comunicador colocou três pontes de safena no coração no último dia 6. Em entrevista ao jornal “O Globo”, o famoso garantiu que estava se recuperando. “Estou muito bem. Em breve, estarei de volta à minha rotina.”

Por causa do novo projeto na Globo, o profissional deixou o comando do “BBB” nas mãos de Tiago Leifert.

