Joalheria de shopping na Zona Sul do Rio de Janeiro Ã© alvo de segundo ataque em menos de uma semana

Na noite deste domingo, uma quadrilha assaltou a joalheria Vivara do Praia Shopping do bairro Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, ao deixar o local do roubo, um dos criminosos percebeu a aproximação de seguranças e deu um tiro para cima, mas ninguém se feriu. O bando conseguiu fugir em um táxi cujo condutor havia sido feito refém.

Nas redes sociais, testemunhas mencionaram pânico, corre-corre e pessoas deitadas no chão ao ouvirem os disparos. Os relatos são semelhantes aos da terça-feira passada, quando uma dupla tentou roubar o mesmo estabelecimento no centro de compras, mas escapou ao perceber a aproximação de seguranças. Na ocasião, também houve tiros para o alto e ninguém foi preso. Ainda não se sabe se há conexão entre os dois episódios.

