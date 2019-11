João Alfredo recebe lounges, novos bancos e floreiras

Incentivar o uso diurno do espaço, com mais segurança e harmonia entre os frequentadores é o objetivo do projeto Ruas Completas, implantado na João Alfredo. No sábado (9), o prefeito Nelson Marchezan Jr., acompanhado de integrantes da prefeitura, realizou uma visita no local, que recebeu três lounges, nove bancos e 16 floreiras.

Os bancos foram doados pela empresa LifePoa, os lounges foram produzidos por alunos de marcenaria da Fundação O Pão dos Pobres, com pallets doados pela empresa Gerdau e projeto desenvolvido pela designer Laura Machado e arquiteta Luísa Konzen, com participação na concepção do mobiliário, e apoio do Engenheiros sem Fronteiras. As floreiras de cimento foram doação da Artefatos de Cimento Confiança, as plantas foram fornecidas pela Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade) e a pintura das rótulas foi feita por crianças, com a supervisão do grafiteiro Deivid Bizer.

Desde que foi implantada a sinalização, em setembro, levantamento da Empresa Pública de Transporte e Circulação aponta uma queda de 36% no número de acidentes na João Alfredo, de 22 para 14.

“O conceito aqui é testar. Escolhemos um ambiente que já tem ocupação do espaço, tem esse conflito entre pedestres, ciclistas, veículos, moradores e comércio, é um bom ambiente de testes. A ideia depois é usar como modelo para implantar em outras regiões. Humaniza o ambiente e embeleza a cidade”, explica o prefeito.

O mobiliário instalado encerra a primeira etapa da metodologia do projeto, seguindo o conceito mundial de Rua Completa, que teve retorno positivo em cidades como Nova Iorque, Barcelona, Cidade do México e Madri. “A proposta é organizar o local, com espaço destinado para todos os modais, com prioridade ao pedestre e à ocupação do espaço público. A segurança é um dos principais objetivos e na João Alfredo já temos resultados muito positivos”, destaca o secretário Extraordinário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Tortoriello.

Ruas Completas

O projeto, segundo a prefeitura, é um conceito mundial que tem como objetivo remodelar o espaço público, com desenho urbano diferenciado, incentivo à mobilidade ativa (meios de transporte não motorizados) e atividades no período diurno. A qualificação irá beneficiar a população que transita pelo local, com mais segurança para todos (moradores, comerciantes e visitantes). Essa etapa já concluída, com a apresentação do conceito para a população (com consulta e sugestões da comunidade local), implantação de sinalização viária e mobiliário, é chamada de temporária.

Após as modificações, é realizada uma ampla análise do que foi implantado, o impacto na população, segurança viária e mobilidade urbana. Com base na conclusão, é feito um novo projeto que prevê alargamento de calçadas, iluminação e arborização, com possíveis adequações conforme necessidade.

Parceiros no desenvolvimento do Ruas Completas na João Alfredo

Além da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Empresa Pública de Transporte e Circulação, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade e DMLU. Também se envolveram no projeto: Frente Nacional dos Prefeitos, WRI (World Resources Institute), Fundação O Pão dos Pobres, Engenheiros sem Fronteiras, Gerdau, designer Laura Machado e arquiteta Luísa Konzen.