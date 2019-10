João Ambiente, projeto itinerante de educação ambiental, é ampliado para 2020

João Ambiente: Agora é a Hora de Um Mundo Melhor é um ônibus com a fachada customizada, projetado para ser uma casa/cinema do João de Barro, personagem central desta história. Nele, mais de 12 mil pessoas já assistiram a um filme e participaram de atividades sobre preservação ambiental. Além destes, cerca de 40.000 familiares tiveram suas vidas impactadas com as ações realizadas pelo projeto.

Desde abril, o projeto está levando educação ambiental para os três estados do Sul do Brasil, além de São Paulo. São mais de 130 escolas da rede pública, visitadas pelo João Ambiente, que leva uma mensagem de qualidade de vida sem desrespeitar o meio ambiente. Esta é a sua missão: desenvolver nos jovens uma nova mentalidade de como usufruir os recursos oferecidos pela natureza.

Devido ao sucesso alcançado até agora, João Ambiente vai prorrogar e ampliar sua atuação para 2020. Para isso, o projeto busca novos parceiros e incentivadores para continuar a percorrer outras escolas e cidades, levando conscientização ambiental de forma lúdica às crianças e adolescentes. A partir do próximo ano, um espetáculo cênico itinerante, com elenco de atores e outros recursos artísticos, incrementam e ampliam o projeto atual.

Para as empresas interessadas, os investimentos no projeto podem ser feitos através da Lei Rouanet ou ainda por meio de patrocínio direto. Ao optar por investir pela Lei Rouanet, o patrocinador terá direito ao benefício de desconto de 100% do valor aportado sobre o imposto de renda, limitado a 4% do imposto a pagar.

Outro benefício é que as exibições do filme e as apresentações teatrais são totalmente gratuitas em escolas estaduais e municipais. A programação e atividades também são oportunidades estendidas à família assistir e aprender pelo site e nas redes sociais do João Ambiente. Ao todo, o projeto visa atingir, indiretamente, mais de 100 mil pessoas em todo País, por meio de exibições em televisão aberta e paga, universidades e internet.

RAP da Sustentabilidade

Segundo o cineasta Airton Soares, João Ambiente é um projeto que está sempre evoluindo. Este mês de outubro, por exemplo, marca o lançamento do primeiro RAP da Sustentabilidade. Junto com o filme, elaborado com uma linguagem atual e divertida, misturando animação, atores reais e game, a canção será mais um instrumento de conscientização e preservação da natureza.

“Com o RAP pretendemos criar uma identificação cada vez maior com o nosso público alvo, que são crianças e jovens de 7 a 16 anos. Por isso estamos apresentando esta peça inédita em termos de Educação Ambiental para os estudantes”, ressalta o diretor.

Teatro Itinerante

Outra ferramenta geradora de conhecimento, ações e atitudes que ajudam a preservar o meio ambiente, chega ao projeto para abranger mais pessoas. Este é o objetivo da peça teatral itinerante que, a partir do próximo ano, compõe o projeto.

Por meio de um cenário mágico e divertido, o espetáculo apresentará os personagens João Ambiente e a sua amiga Teca, uma tartaruga, por mais dez cidades brasileiras. Juntos eles serão parceiros de aventuras, ao longo de 2020, transformando estudantes de 7 a 14 anos em multiplicadores eco sustentáveis. Esta etapa do projeto consiste em um espetáculo teatral com foco nas questões de sustentabilidade e meio ambiente, destinado aos estudantes das escolas públicas estaduais e municipais de estados do Norte ao Sul do País.

“Com diversos recursos artísticos, unindo elenco de atores, vídeos, animação, técnicas cenográficas e efeitos especiais, a peça oportunizará uma experiência enriquecedora e inesquecível aos participantes e seus familiares”, complementa o cineasta Airton Soares. O projeto seguirá novo circuito itinerante, no ônibus customizado onde é a casa do João Ambiente, garantindo o acesso às escolas e comunidades.

Ônibus cinema

A casa do João Ambiente é um ônibus customizado que traz imagens do personagem e amigos na natureza. O veículo é adaptado para ser um cinema móvel, que leva até os estudantes da rede pública, de 7 a 16 anos, um filme produzido exclusivamente para despertar a consciência ecológica.

O projeto, que iniciou no Rio Grande do Sul em abril deste ano, tem como objetivo atingir nos três primeiros anos de exibição, cerca de 500.000 pessoas, considerando as exibições em cinema digital, televisão aberta e paga, festivais, escolas estaduais e municipais, universidades, arquivos históricos, videotecas e circuitos alternativos.

Airton Soares explica que foi buscar inspiração no João de Barro para abordar assuntos como preservação ambiental, reciclagem, coleta e separação seletiva de lixo, preservação dos recursos hídricos, consumo consciente de energia, entre outros assuntos do universo ambiental. “Nosso objetivo foi atingir não só o aluno, mas toda família. E para envolver ainda mais os participantes, resolvemos criar uma grande casa do João de Barro, estilizada num ônibus”, finaliza o cineasta.

Veja mais detalhes no site: www.joaoambiente.com.br.