João de Almeida Neto faz apresentação especial com entrada franca

Dia 29 de outubro, último sábado de outubro, às 17h, a unidade de cultura do Santander em

Porto Alegre apresenta show com João de Almeida Neto. O artista, que é conhecido como a voz do Rio Grande segundo a crítica especializada, sobe ao palco do Átrio com um duo de violão e acordeon.

Além de sua ligação com a música regional, tem forte relação com o tango e a seresta. Já recebeu os principais troféus da música gaúcha, como Calhandra da Califórnia da Canção Nativa, Troféu Açorianos, Comenda Lupicínio Rodrigues e a Comenda Vitor Matheus Teixeira. Toda programação musical do Santander Cultural, até 13 de novembro, é gratuita, numa parceria com a 62ª Feira do Livro dePorto Alegre.

SERVIÇO:

SHOW: JOÃO DE ALMEIDA NETO

Dia 29 de outubro, sábado, 17h

Átrio do Santander Cultural (Rua Sete de Setembro, 1028 – Centro de Porto Alegre)

Entrada franca por ordem de chegada

