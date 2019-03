João de Deus é internado em Goiânia

O médium João Teixeira de Farias, o João de Deus, foi transferido do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia para o Instituto de Neurologia de Goiânia. De acordo com os médicos, João de Deus tem um aneurisma abdominal que pode se romper a qualquer momento e provocar morte súbita no médium.

A decisão para transferir o médium para o hospital foi tomada nesta quinta-feira (21) pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça Nefi Cordeiro, que atendeu ao pedido da defesa. O tratamento está previsto para durar um mês.

João de Deus ficará em um leito isolado, que já está pronto, e será acompanhado por uma escolta policial.

