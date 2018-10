João Doria, do PSDB, é o novo governador de São Paulo

O empresário e ex-prefeito da capital paulista João Doria (PSDB) foi eleito neste domingo (28) governador de São Paulo no segundo turno. O resultado só foi confirmado com 98,49% das urnas apuradas às 19h34min. O tucano no total obteve 10.990.160 votos, o que corresponde a 51,75% dos votos válidos, contra 48,25% de Márcio França (PSB), que obteve 10.248.653 votos. Uma diferença de 741.507 votos, ou 3,5%.

Depois de 16 anos, a eleição para o governo de São Paulo foi para o segundo turno, a última vez foi em 2002, entre José Serra (PSDB) e Aloizio Mercadante (PT). A diferença entre Doria e França ficou em 3,52%.

“São Paulo vai liderar a nova política, progressista, desenvolvimentista, para gerar empregos, atrair capital externo, gerar recursos no agro, turismo, indústria, tecnologia e ciência.”

Doria falou também sobre o futuro do PSDB. “Respeito os líderes que ajudaram a fundar e construir o PSDB. Não vamos desrespeitar a história desses nomes. Temos que interpretar essa eleição com muita humildade. PSDB precisa sintonizar com o momento atual e o momento futuro do nosso país. Faremos isso sem ofender ninguém, sem atacar a história de ninguém.”

João Doria é o quarto político do PSDB seguido a assumir o Palácio dos Bandeirantes. O partido venceu todas as eleições estaduais em São Paulo desde 1994, quando Mário Covas foi eleito.

O tucano liderou a disputa durante toda a campanha. Nas pesquisas divulgadas na véspera da eleição deste segundo turno, no entanto, o candidato do PSDB apareceu numericamente atrás de Márcio França. No dia da eleição, no entanto, a pesquisa de boca-de-urna divulgada pelo Ibope voltou a mostrar o tucano à frente.

