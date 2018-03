João Gilberto está sem plano de saúde

O cantor e compositor João Gilberto, 86 anos, está sem plano de saúde desde 2016. Segundo informação do jornal “Folha de S.Paulo”, o convênio foi suspenso por falta de pagamento. Um dos criadores da bossa nova, o músico baiano foi interditado judicialmente pela filha Bebel Gilberto no final do ano passado, por ser considerado incapaz de assinar documentos e gerir as suas finanças.

