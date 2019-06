João Gilberto faz 88 anos e aparece em foto com a família

João Gilberto, que completou 88 anos na última segunda-feira (10), apareceu num raro registro ao lado da netinha, Sofia. O clique foi compartilhado no Facebook da nora do artista, Adriana Magalhães Oliveira. Na imagem, o músico, referência da Bossa Nova, está no sofá vendo televisão com a netinha de 3 anos, Sofia. A menina foi também a responsável por preparar os brigadeiros para a festa do avô, no Leblon, Zona Sul do Rio.

O ídolo da MPB vive recluso aos cuidados da família, e evita dar entrevistas, aparecer em fotografias e em eventos sociais. Nas imagens, tiradas durante a comemoração pela vida do artista, ele surge cercado por Adriana, Sofia e Alice. As imagens foram compartilhadas no Facebook da menina. A conta é administrada pela família.

“Ontem, em sua casa, ele (João) falou para mim, para Alice (filha de Adriana de outro casamento): ‘Uma sorte grande a gente ter se encontrado nestes universos todos”, escreveu Adriana em seu Facebook.

Além das fotos, um vídeo compartilhado na rede da menina tem a voz de uma mulher dizendo: “Você é neta do Rei da Bossa Nova? É neta do Rei? Você é princesa? Você é da realeza? Você é nobreza….”

Em outro post da rede da menina, a família relata representando-a: “Hoje passei o dia com meu vovô e adorei quando ele cantou ‘Canta Brasil’ e ‘Undiú’. Ele me contou que pensou em fazer’ Undiú’ quando ia na casa do vovô dele que era perto do rio e que Undiú quer dizer solidão.. Relaxei e adormeci com as histórias dele”.

Polêmica

Em abril do ano passado, Bebel Gilberto, filha do artista, solicitou judicialmente o arrombamento do apartamento do pai. Via rede social, a cunhada de Bebel tentou explicar o que aconteceu.

Marcelo Gilberto, havia alegado ter sido excluído das decisões sobre o pai, a nora do músico, Adriana Magalhães Oliveira, também usou a rede social para falar sobre o caso. Na ocasião, Marcelo havia entrado com uma ação contra o pai em nome de sua filha, Sofia, pedindo pensão ao pioneiro da bossa nova.

Processo

Mais um capítulo dessa tragédia que se abateu no mundo musical em torno de João Gilberto, um gênio da arte. Bebel Gilberto está processando seu meio-irmão João Marcelo “pelas postagens ofensivas e difamatórias feitas por ele em seu perfil no Facebook contra a cantora e sua recém-falecida mãe, Miúcha”. Numa das postagens, o irmão que mora nos EUA chama a irmã de “cunt”, algo como puta.

A juíza da 24ª Vara Cível concedeu uma liminar mandando João Marcelo excluir imediatamente as postagens e abster-se de “difamar, ofender ou caluniar” Bebel e Miúcha. João é representado no caso pelo advogado Gustavo Carvalho Miranda.

Deixe seu comentário: