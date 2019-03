O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmou, em segunda instância, a vitória de João Gilberto no processo que o artista move contra a gravadora Universal Music. Os desembargadores decidiram a favor do músico por três votos a zero. Com a decisão, a gravadora será obrigada a pagar os royalties da venda de discos — bem como danos morais —, que o cantor não recebia desde 1964.

