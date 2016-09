Cantor João Guilherme se apresenta em Porto Alegre

Apesar da pouca idade, João Guilherme exibe um currículo invejável como poucos artistas no Brasil. Depois de atuar em três filmes e estrelar a sua primeira novela, chamada “Cúmplices de um Resgate” e exibida pelo SBT no ano passado, o jovem ator passou a se dedicar também à música.

Com o disco “Meu Caminho”, já à venda no iTunes e disponível nas principais plataformas de streaming, o multitalentoso artista mirim virá pela primeira vez a Porto Alegre, no dia 12 de novembro, para se apresentar no Pepsi on Stage, com a sua banda completa e com a turnê intitulada Mega Tour 2016/2017.

Filho do sertanejo Leonardo e sobrinho de Pe Lu, ex-Restart, João Guilherme tem as notas musicais em seu DNA e não demorou muito para conquistar o coração do público pré-adolescente, seja pela sua mais recente aparição na TV ou pelas canções gravadas no seu canal no YouTube, que já reúne mais de 1,5 milhão de assinantes.

Os hits românticos “Quem Sabe” e “Princesa”, assim como o pop dançante de “Meu Caminho” e de “Tudo é Você”, serão, junto com algumas outras surpresas, os principais destaques da sua apresentação por aqui.

Serviço:

Show de João Guilherme

Pepsi on Stage (Avenida Severo Dullius, 1995)

Quando: 12 de novembro, sábado, a partir das 16h

Abertura da casa: 14h

Classificação: Livre

Ingressos:

Cadeira Setor Azul*:

Estudantes e idosos (desconto de 50%): R$ 100

Inteira: R$ 200

Cadeira Setor Amarelo*:

Estudantes e idosos (desconto de 50%): R$ 75

Inteira: R$ 150

Cadeira Setor Vermelho*:

Estudantes e idosos (desconto de 50%): R$ 50

Inteira: R$ 100

Mezanino (em pé):

Estudantes e idosos (desconto de 50%): R$ 50

Inteira: R$ 100

* As cadeiras não são numeradas. A escolha dos lugares será feita por ordem de chegada.

*** Para o benefício da meia-entrada (50% de desconto), é necessária a apresentação da carteira de estudante na entrada do espetáculo. Os documentos aceitos como válidos estão determinados no artigo 4º da Lei Estadual 14.612/14.

Pontos de venda:

Bilheteria oficial (sem taxa de conveniência – somente em dinheiro):

Youcom Bourbon Wallig

Demais pontos de venda (sujeito à cobrança de R$ 5 de taxa de conveniência – somente em dinheiro):

Youcom Shopping Praia de Belas, Bourbon Ipiranga, Barra Shopping Sul, Bourbon Novo Hamburgo e Canoas Shopping

Multisom Andradas 1001 e Bourbon São Leopoldo

