“Não deita para crítica pobre e machista”, diz ex-marido de Cleo após críticas sobre a aparência da atriz

Após Cleo ser criticada por sua aparência durante aparição em um premiação em São Paulo na última quarta-feira (03), seu ex-marido João Vicente saiu em sua defesa com uma publicação feita na sexta-feira (05).

“Eu tenho orgulho dela. Eu tenho orgulho porque ela é autêntica, porque ela é linda, porque ela luta pelos seus desejos, porque ela tem defeitos, porque ela é honesta, porque ela trabalha pra ser quem ela quer ser, porque ela tem quatro filhos caninos comigo, porque ela está nesse mundo doido que a gente está sobrevivendo como todos nós. Eu tenho orgulho dela porque ela não deita para crítica pobre e machista. Não que ela precise do meu orgulho pra nada. Mas eu tenho orgulho dela”, escreveu ao compartilhar clique dos dois.

Cleo e João foram casados entre 2010 e 2012 e se separaram de forma amigável. Nos comentários da publicação de João, Ana Morais, irmã mais nova de Cleo, deixou uma mensagem de apoio dizendo “Eu amo vocês. João, você é tudo”.

Pronunciamento

Cleo decidiu se pronunciar no Instagram sobre as críticas que recebeu em relação ao seu corpo, depois de se apresentar na festa após o Prêmio MTV Miaw na última quarta-feira. Suspeitou-se até que a cantora estaria grávida, o que foi negado por ela. Porém, os comentários maldosos sobre o físico de Cleo permaneceram na internet e ela falou sobre o assunto, em um longo desabafo.

“Passando aqui pra dizer que nesse tempo de carreira, enquanto você me assistia esperando que eu correspondesse a sua expectativa sobre a minha magreza, eu estive pressionada a me manter no padrão estético sufocante que esperam de mim. São muitas marcas e muitos abismos. Sempre fui transparente sobre os procedimentos estéticos que fiz, pois nunca foi meu objetivo ser representante de uma ‘beleza natural inalcançável’, mas isso está longe de significar que vivo minha vida dentro de uma clínica de estética. E parece que usam justamente minha fraqueza contra mim. Quando eu engordo, dizem ‘o que ela fez no rosto? Está ficando deformada’. Quando emagreço dizem que eu fiz bichectomia ou ou que estou ficando irreconhecível”, disse ela.

Cleo falou que tenta focar nas coisas positivas, mas que não dá mais para naturalizar esse tipo de comentários. “Penso no tanto de meninas e mulheres que, assim como eu, sofre com distúrbios alimentares e emocionais por canta desse padrão irresponsável, inalcançável e cruel, que é fortemente alimentado pela cultura, indústria e por um certo tipo de jornalismo que tende a comentar sempre de forma depreciativa quando alguém aparece com quilos a mais. Isso não é vergonha. Eu não vou sentir vergonha do meu corpo, esteja ele do tamanho que estiver, com plástica ou não”, declarou.

