Joaquim Barbosa chama impeachment de “tabajara” e critica Michel Temer: “discurso patético”

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa chamou de “patético espetáculo” a aprovação do impeachment de Dilma Rousseff, nesta quarta-feira (31). Por meio de sua conta no Twitter, Barbosa afirmou que não acompanhou o processo, que ainda chamou de “impeachment tabajara”.

“Eu não acompanhei nada desse patético espetáculo que foi o ‘impeachment tabajara’ de Dilma Roussef. Não quis perder tempo”, escreveu.

Ele ainda criticou o atual presidente da República, Michel Temer, empossado na tarde desta quarta-feira. Para ele, a primeira entrevista de Temer foi “patética”.

“Mais patética ainda foi a primeira entrevista do novo presidente do Brasil, Michel Temer. Explico. O homem parece acreditar piamente que terá o respeito e a estima dos brasileiros pelo fato de agora ser presidente. Engana-se.”

O ex-ministro ainda escreve publicações em francês e inglês. Em um desses posts, Barbosa diz que o Brasil está dominado por “forças conservadoras”.

“É tão vergonhoso! De repente, as forças políticas conservadoras tomaram conta do Brasil. Tomaram tudo! Eles dominaram o Congresso. Eles cercam o novo presidente (um político parecido com os velhos caudilhos latino-americanos. Eles estão conduzindo a mídia, inclusive as televisões”, escreveu.

Ele ainda continuou. “Mas quer saber? Eles não têm votos! Esperem alguns anos para ver!”, disse.

Joaquim Barbosa finalizou a sequência de publicações criticando Temer mais uma vez.

“Ele pensa que ‘um golpe jurídico de varinha mágica’ vai lhe dar legitimidade. Coitado!”, escreveu.

Depois do pronunciamento de Michel Temer, Joaquim Barbosa voltou ao Twitter para falar mais sobre o impeachment e afirmou que o Brasil passa por uma “situação cômica”. Também corrigiu uma das frases ditas mais cedo: “Eu só quis dizer que “eles são a força condutora da mídia, incluindo canais de TV”. Eu estava atrasado para minha aula de pilates”. (AG)

Comentários