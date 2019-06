Joaquim Levy pede demissão do BNDES após ultimato de Bolsonaro

Em carta enviada ao ministro da Economia, Paulo Guedes, neste domingo (16), Joaquim Levy pediu demissão do cargo de presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). “Solicitei ao ministro da Economia, Paulo Guedes, meu desligamento do BNDES. Minha expectativa é que ele aceda. Agradeço ao ministro o convite para servir ao País e desejo sucesso nas reformas. Agradeço também, por oportuno, a lealdade, dedicação e determinação da minha diretoria”, disse. Na carta, Levy também agradeceu os funcionários do banco.

O pedido de demissão veio depois das críticas e ameaças de Bolsonaro, que havia dito que demitiria Levy. A última divergência entre os dois foi a nomeação de Marcos Barbosa Pinto para a diretoria da área de Mercado de Capitais. O presidente exigiu que Levy demitisse Barbosa Pinto, por se tratar de “gente suspeita”. Barbosa Pinto foi chefe de gabinete durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Levy havia sido secretário do Tesouro no mesmo governo e ministro da Fazenda na gestão de Dilma Rousseff.

