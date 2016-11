Joaquim Lopes é “obrigado” a ver matéria da ex-esposa na TV

Joaquim Lopes viveu uma saia justa no “Vídeo Show”, da TV Globo, desta quarta-feira (23). Isso porque o ator teve de acompanhar uma reportagem sobre a ex-esposa, Thais Fersoza, e sua filha com Michel Teló, Melinda.

Durante a matéria, o artista não fez nenhum comentário. Otaviano Costa, colega de bancada do artista, por sua vez, falou a respeito da participação do sertanejo no “Programa do Jô”, na última terça-feira (22).

Joaquim e a atriz tiveram um casamento relâmpago em 2009. Após voltar de lua de mel, o galã colocou um ponto final na união e engatou um romance com Paolla Oliveira.

Nas redes sociais, os fãs de Thais vibraram com o climão no vespertino da emissora carioca. “Essa semana não está sendo fácil para o Joaquim Lopes. Além de Paolla Oliveira, agora teve que ver o Michel Teló cantando para a filha de sua ex”, disse um internauta.

