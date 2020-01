Celebridades Joaquin Phoenix e Martin Sheen são presos em protesto organizado por Jane Fonda

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

O ator Joaquin Phoenix durante sua fala no protesto. Foto: Reprodução/Twitter O ator Joaquin Phoenix durante sua fala no protesto. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Os atores Joaquin Phoenix e Martin Sheen estavam entre os mais de cem ativistas presos nesta sexta-feira (10) durante uma manifestação contra mudanças climáticas organizada pela também atriz Jane Fonda, em Washington, capital dos Estados Unidos, segundo o site Deadline. As detenções aconteceram após as pessoas se recusarem a deixar os degraus do Capitólio, prédio que serve como a sede do Poder Legislativo americano.

Dessa vez, a atriz não foi presa. Ela se mudou para a capital dos Estados Unidos para ajudar a organizar os atos, chamados Fire Drill Fridays, inspirados por movimentos sociais e por ativistas como Greta Thunberg.

Phoenix discursou sobre o impacto da produção de carne e de leite nas mudanças climáticas, um tema que já tinha abordado durante seu agradecimento no Globo de Ouro, no último domingo (5).

“Às vezes nos perguntamos o que podemos fazer nesta luta contra as mudanças climáticas. Há algo que vocês podem fazer hoje e amanhã, ao escolher o que vocês consomem”, disse o ator.

“Há coisas que não posso evitar. Peguei um voo para cá hoje, ou melhor, ontem, mas uma coisa que posso fazer é mudar meus hábitos de alimentação.”

Após a prisão de Sheen ficou completo o time de ex-presos em protestos que participam da série “Grace & Frankie”. Além dele e de Jane Fonda, o Lily Tomlin e Sam Waterson.

