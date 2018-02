Joel Carlo é atração deta quinta-feira (15) no Rosario Resto Lounge

O Rosario Resto Lounge reabre nesta quinta-feira, dia 15 de fevereiro, com show do sertanejo Joel Carlo, no projeto fixo da casa “Quintas Intenções”, edição especial “Flash Day”. No repertório do artista, sucessos de Luan Santana, Jorge & Mateus, Wesley Safadão, Marília Mendonça, Henrique e Juliano, Cristiano Araújo, Matheus & Kauan, além de canções autorais, como “Balada, Zueira e Curtição”, “Inconsequentes” e “Tô te querendo”.

A edição especial “Flash Day” tem a proposta de reunir amigos e música boa em uma noite na qual, quem quiser, poderá eternizar os melhores momentos do verão em uma tatoo assinada pelo Estúdio Tatoo Bracelis. Haverá dose dupla de chopp e espumante das 19h às 21h, combos de “Happy Hour” com até 50% de desconto, além de promoshare na fanpage da casa.

O Rosario está localizado na Rua 24 de Outubro nº 1539, no Bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. A casa abre às 19h. Ingressos entre R$ 20,00 e R$ 50,00.

Programação semanal

Quinta-feira – Projeto Quintas Intenções – Edição Especial Flash Day Atração: Joel Carlo (Sertanejo) DJ Residente Marco Fanfa.

Sexta-feira – Projeto Misturadin Atração: Rodrigo Queiroz (Acústico Sertanejo) + Numa Boa (Pagode) DJ Residente Marco Fanfa.

Sábado – Projeto La NocheAtração: Bloco A (Músicas latinas e Pop Rock) + DJ Residente Marco Fanfa + Luis Baner (Sax)

Domingo – Sertanejo Magnum Lounge Atração: Felipe e Michel (Sertanejo)DJ Edgar Branco

