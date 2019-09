Jogador com mais atuações pelo Inter no Brasileirão, Nonato vira afirmação e se torna opção polivalente para Odair

*Valéria Possamai

O último fim de semana marcou o encerramento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Internacional, com sua equipe alternativa pensando na decisão da Copa do Brasil, venceu o Atlético Mineiro no Horto e encerrou a primeira parte da competição no G4. Na vitória de 3 a 1 sobre o Galo, um dos destaque na partida foi o meio-campista Nonato. Ele é o jogador colorado que mais atuou nesse Campeonato Brasileiro com 18 jogos.

Segundo o footstats, com o jogador em campo, o Inter teve um aproveitamento de 61,11%. Nos 19 jogos disputados até aqui, a média do time colorado é de 57,9% de aproveitamento. Já adaptado ao esquema de Odair Hellmann, o jovem é um dos trunfos do treinador, tendo disputado 37 jogos, quarto atleta que mais atuou com a camisa do Inter na temporada.

Responsável pela marcação no meio-campo, Nonato é o líder de desarmes da equipe no Brasileiro. Nesse fundamento, são 47 tentativas, 41 desarmes corretos e um aproveitamento de 87,2%. Além disso, soma 6 interceptações corretas e aproveitamento de 75%. Também jogando no setor de criação, o camisa 33 já auxiliou com 10 passes para finalização. Por falar em passes, são 638 corretos na competição com aproveitamento de 93,4%.

Atleta do meio-campo que mais arrisca a gol, Nonato tem 16 finalizações nesse Campeonato Brasileiro. Podendo atuar na faixa de volante ou no setor de criação. Ao todo, são 37 jogos e 2 gols marcados.

